Пятый энергоблок Запорожской АЭС подключен к энергосети

В среду, 21 ноября, в 1 час. 08 мин. после проведения среднего планового ремонта энергоблок №5 Запорожской АЭС подключен к энергосети.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, в настоящее время на атомных станциях Украины в работе находятся 14 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке № 1 Хмельницкой АЭС 6-е сутки капитального планового ремонта - ремонт первой системы безопасности.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 070-5 300 МВт, РАЭС - 2 765 МВт, ЮУАЭС - 2 865 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

За прошедшие сутки, 20 ноября, станциями выработано 279,5 млн кВт/ч электроэнергии.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 16 ноября, первый энергоблок Хмельницкой атомной электростанции был отключен от энергосети для проведения планового капитального ремонта.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок ЗАЭС был введен в эксплуатацию в 1984 г., шестой – в 1995 г.

ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.