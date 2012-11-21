"Газпром": мы-то добудем, главное - чтобы потребители были

Компания "Газпром" ожидает по итогам текущего года добычу газа на уровне около 500 миллиардов кубометров, в 2013 году - примерно на том же уровне, сообщил журналистам заместитель председателя правления концерна Валерий Голубев.

"Около 500 миллиардов мы добудем", - сказал он.

Как передает РИА «Новости», при этом он отметил, что добыча в 2013 году прогнозируется примерно на том же уровне в силу того, что у холдинга имеются долгосрочные контракты. "Плюс-минус определенная величина. Мы-то добудем, главное - чтобы потребители были", - сказал В.Голубев.

20 ноября заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов говорил, что холдинг пока сохраняет прогноз добычи газа на 2012 год на уровне 525 миллиардов кубометров (в 2011 году было 513,2 миллиарда кубометров). При этом, по данным ЦДУ ТЭК, в январе-октябре текущего года крупнейший российский производитель газа сократил добычу на 5,9% - до 391,326 миллиарда кубометров.

Глава холдинга Алексей Миллер в октябре говорил, что добыча "Газпрома" по итогам 2012 года будет зависеть от спроса в Европе в ноябре-декабре. При этом он отмечал, что зима ожидается холодной.