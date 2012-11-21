Польская KOV планирует за 3 года удвоить добычу газа в Украине

Варшава. Польская нефтегазовая компания Kulczyk Oil Venture (KOV) планирует в ближайшие три года удвоить добычу газа на принадлежащих ей украинских месторождениях с нынешних 0,7 млн кубометров газа в сутки.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил вице-глава компании управляющий ее операциями в странах Центральной и Восточной Европы Якуб Корчак, отвечая на запрос агентства.

"Рассчитываю, что в течении ближайших трех лет нам удастся, как минимум, удвоить производство", - сообщил вице-глава компании.

Он отметил, что украинский "Куб-газ" с момента его покупки польской компанией два года назад увеличил среднесуточную добычу в 6 раз - до 716 тыс. кубометров в сутки в начале ноября текущего года в сравнении с около 113 тыс. до вхождения польского инвестора в компанию в 2010 г.

Я.Корчак отметил, что компания намерена сконцентрироваться на увеличении добычи на принадлежащих ей месторождениях в Украине, не исключив, что KOV может участвовать в тендерах на покупку очередных лицензий.

Он отметил, что KOV, кроме 45 млн долл., заплаченных за 70% пакет "Куб-Газа", инвестировал в развитие бизнеса в Украине еще 7 млн долл.

По его данным, выручка компании с момента покупки украинского актива от ее деятельности составила 81 млн долл. "чистыми" для KOV, а "денежный поток" (сash-flow) за последний год вырос в 14 раз - до почти 24 млн долл.

"Впервые в нашей истории сash-flow, который мы получаем на Украине, может покрывать все остальные расходы деятельности KOV", - отметил Корчак.

Он добавил, что компания в Украине уже провела 12 бурений, подключив к коммерческой добыче 8 скважин.

По данным KOV, его среднесуточная добыча газа в конце октября выросла к показателям предыдущего месяца на 10%, а в годовом выражении - почти на 90%.

За первые три квартала года среднесуточная добыча "Куб-Газа" составляла 623 тыс. кубометров на фоне 243 тыс. кубометров в прошлом году и около 150 тыс. в среднем за 2010 год.

Я.Корчак отметил, что компания рассчитывает увеличить добычу до 900 тыс. кубометров в "ближайшие кварталы".

Справка УНИАН. 49,99% акций Kulczyk Oil Ventures принадлежит инвестиционной компании Kulczyk Investments SA Яна Кульчика, 5,53% - Radwan Investments GmbH, остальные - free float.

KOV, которая, кроме Украины, реализует проекты в Брунее и Сирии, на конец сентября 2012 года оценивала стоимость своих активов в Украине в 125,9 млн долл. в сравнении со стоимостью всех активов в 172,4 млн долл.

30% акций "Куб-Газа" принадлежат Gastek LLC (США), которая ранее была 100% собственником этой компании.