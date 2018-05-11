Каськив: Условия поставок на "LNG-терминал" будут выгоднее, чем по закупке газа в России

26 ноября в порту «Южный» планируется официальная церемония начала строительства морского терминала по приемке сжиженного природного газа - «LNG терминала». Работа над этим проектом в Украине фактически началась в конце 2010. Согласно ТЭО, он может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году. О перспективах этого национального проекта в эксклюзивном интервью УНИАН рассказал глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав Каськив.

- Владислав Владимирович, ранее ожидалось, что официальная церемония начала строительства "LNG терминала" состоится в середине ноября. Сроки немного сдвинулись. По какой причине?

Владислав Каськив

- Официальная церемония начала строительства терминала планировалась в ноябре. Конкретная дата назначалась с учетом возможности участия в ней представителей Еврокомиссии. Мы просто согласовывали дату, чтобы она была удобной для всех.

Я считаю, что 26 ноября - начало строительства "LNG терминала" - можно назвать днем энергетической независимости Украины.

- На церемонии будет присутствовать еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Оттингер?

- Мы ожидаем участия господина Оттингера. Но у него очень жесткий график мероприятий.

- А представители России приглашены?

- Мы приглашаем представителей всего дипломатического корпуса.

- А какова окончательная сумма, необходимая для реализации проекта?

- Ориентировочная стоимость подводного канала, который будет администрировать Госпредприятие «LNG терминал» - 160 миллионов евро. 856 миллионов евро - стоимость самого терминала, то есть, завода, который будет финансироваться консорциумом частных инвесторов. Это будут прямые иностранные инвестиции и участие государства на уровне 7% от суммы. Кстати, договор о консорциуме планируется подписать в рамках официальной церемонии начала строительства 26 ноября. Строительство газовой трубы для соединения с магистральным газопроводом будет осуществлять «Укртрансгаз». О стоимости лучше спросить у этого предприятия.

- Почему было решено не строить завод, а арендовать плавучую платформу?

- Это позволит нам максимально сократить время и как можно быстрее обеспечить подачу альтернативного газа на территорию Украины, что является приоритетом. Строительство наземной части потребует намного больше времени - примерно на 2 года больше.

- У кого будет взята платформа и готов ли уже соответствующий контракт, и на какой период?

- Контракт на аренду платформы уже фактически готов, и мы ожидаем его подписания либо в рамках официального открытия строительства терминала 26 ноября, или чуть позднее. Но, в любом случае - в ближайшее время.

Контракт на достаточно длительный период. Речь идет о годах. Полный срок аренды будет определен консорциумом инвесторов. Но также есть и минимальный период, предусмотренный договоренностями. Он будет зафиксирован в окончательном соглашении.

По аренде платформы мы ведем переговоры с лидером рынка подобных плавучих заводов, и название компании будет озвучено в рамках церемонии начала строительства. Могу лишь сказать, что это компания, представители которой принимали участие в работе «Ялтинской европейской стратеги» в этом году.

(В сентябре Excelerаte Energy (США) заявила о готовности предоставить в аренду плавучий LNG-терминал, который будет использоваться на первом этапе реализации Национального проекта "LNG-терминал").

- Когда можно ожидать начала поставок газа через LNG-терминал?

- Начало поставок газа на территорию Украины связано, в первую очередь, с технической возможностью подхода танкеров к побережью, то есть, со строительством подводного канала, а также со сроками установки платформы. Думаю, что окончательно ответить на этот вопрос можно будет после разработки проекта по строительству канала. Тогда мы сможем уже точно сказать, когда могут начаться поставки газа.

- Удалось ли договориться с Турцией о проходе танкеров через Босфор?

- Пару недель назад мы получили юридический вывод компании Baker Botts L.L.P. Это компания №1 из специализирующихся на сопровождении проектов в энергетическом секторе. Она имеет безупречный авторитет на рынке. Так вот, в ее юридическом заключении говорится, что суда, которые будут доставлять сжиженный газ на Черноморское побережье Украины, имеют право беспрепятственно проходить турецкие проливы. Это - первое. Второе -соответствующие консультации мы проводим с турецкой стороной. На юридическом уровне возможность прохождения танкеров регулируется международными договорами, в частности, конвенцией Монтрё (о статусе проливов - ред.). Ограничения могут возникать только в отношении военных кораблей или в случае, если Турция будет пребывать в состоянии войны. Так что, никаких юридических преград на пути поставок сжиженного газа через Босфор не существует. Повторюсь, что юридический вывод это подтверждает.

Кроме того, между Украиной и Турцией, которые, кстати, являются стратегическими партнерами, идут и политические переговоры на данную тему.

- Вероятность разрешения проблемы велика?

- Я бы сказал, что проблем в этом вопросе нет.

- Какие страны все же будут поставлять газ? Есть ли соответствующие рамочные соглашения?

- У нас уже есть более, чем рамочные соглашения. Есть подписанные соглашения о конфиденциальности, которые позволяют вести переговоры на техническом уровне о поставках сжиженного газа. Переговоры о поставках мы ведем с несколькими компаниями из разных регионов мира. Нет никаких сомнений в том, что условия поставок будут выгоднее, чем те, которые сегодня существуют при закупке газа в России.

Вопрос не в самом факте поставок, а в получении Украиной максимально выгодных условий по закупке газа. На этот счет мы ведем переговоры минимум с пятью компаниями.

Юрий Дощатов (УНИАН)