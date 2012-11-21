Украина за 9 месяцев незначительно увеличила импорт газа из РФ в денежном выражении

Украина за девять месяцев 2012 года увеличила импорт российского газа в денежном выражении на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 10,434 млрд долларов, сообщает Государственная служба статистики.

В то же время, как сообщал УНИАН, Украина за 9 месяцев 2012 года сократила импорт газа из Российской Федерации по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 30,9% - до 24,58 млрд куб. м.

Цена на российский газ для НАК «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале 2012 г. увеличилась по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м с 426 долл. за тыс. куб. м.

В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором – 425 долл. за 1 тыс. куб. м, в третьем – 426 долларов.

22 октября во время совместного заявления для прессы по итогам переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным Президент Украины Виктор Янукович сказал, что переговоры с Россией о цене на газ для Украины продолжаются. При этом он отметил, что «мы рассчитываем выйти на экономически обоснованную и справедливую формулу установления цены на газ для нашей страны».

С 1 ноября текущего года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у трейдера - немецкой компании RWE и поставляемого в Украину через Польшу.

По информации польской компании Gaz-System, подписанный договор предусматривает "непостоянные поставки" на данном этапе на уровне около 4 млн кубометров в сутки.

В сентябре т.г. представители ДК "Укртрансгаз" заявляли о возможности импорта газа из Европы в объеме от 5 до 20 млрд кубометров год в случае использования реверсной схемы работы трубопроводов.

С апреля 2011 года импорт в Украину природного газа среднеазиатского происхождения (Туркменистан, Узбекистан, Казахстан) начала компания OstChem Holding, но с 2012-го кипрская компания, по данным Госстата, импортирует в Украину исключительно российский природный газ.

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Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97%газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

В Ostchem Holding входят производители минеральных удобрений азотной группы компании "Ривнеазот" (Ривненская обл.), "Таджиказот" (Таджикистан) и "Нитроферт" (Эстония).

Group DF принадлежит 90% акций компании Ostchem Holding.

Group DF является частной международной холдинговой компанией украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Кроме того, Д.Фирташ напрямую контролирует крупных производителей минеральных удобрений - компанию "Северодонецкое объединение "Азот" (Луганская обл.), концерн "Стирол" (Горловка, Донецкая обл.) и "Азот" (Черкассы).