ДТЭК за 9 месяцев удвоил экспорт электроэнергии

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, в январе-сентябре 2012 года увеличил экспорт электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза — до 7,126 млн кВт/ч

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, экспорт электроэнергии за III квартал 2012 года увеличился по сравнению с третьим кварталом прошлого года до 2,835 млн кВт/ч с 1,216 млн кВт/ч.

Также в сообщении отмечено, что бесперебойные поставки электроэнергии в Беларусь на протяжении всего периода, а также увеличение объема поставок электроэнергии в страны ЕС, в том числе начало поставок в Польшу (возобновлены в октябре 2011 года) обеспечили рост экспорта.

Как ранее сообщал УНИАН, по итогам годового аукциона на право экспорта электроэнергии в 2012 году энергохолдинг ДТЭК сохранил доминирующее положение по восточноевропейскому (Венгрия, Словакия, Румыния, Польша), белорусскому направлениям экспорта электроэнергии.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».

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ДТЭК за 9 месяцев увеличил производство электроэнергии на 57,4% — до 38,5 млрд кВт/ч

Холдинг ДТЭК в январе-сентябре 2012 года увеличил производство электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 57,4% — до 38,5 млрд кВт/ч.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, производство компанией электроэнергии в III квартале по сравнению с аналогичным периодом 2011 года увеличилось на 64,9% - до 12,891 млрд кВт/ч с 7,815 млрд кВт/ч.

В компании отмечают, что рост генерации электроэнергии обусловлен приобретением новых предприятий, в частности это ТЭС «ДТЭК Западэнерго», две теплоэлектроцентрали «Киевэнерго» и Мироновская ТЭС в составе «Донецкоблэнерго», а также инвестициями в производство. Как сообщал УНИАН, производство электроэнергии в Украине в январе-сентябре 2012 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 3,4% - до 145,868 млрд кВт/ч.

Украина планирует в 2012 году увеличить производство электроэнергии к предыдущему году на 3% - до около 200 млрд кВт/ч.

Справка УНИАН. ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем кэпитал менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

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ДТЭК за 9 месяцев увеличил добычу угля на 73% - до 29,3 млн тонн

ДТЭК в январе-сентябре 2012 года увеличил добычу угля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 73% - до 29,3 млн т, сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, добыча угля компанией в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 68,3% - до 9,275 млн т с 5,51 млн т.

Как отмечают в компании, рост добычи угля в текущем году обусловлен получением в концессию с декабря 2011 года предприятий «ДТЭК Ровенькиантрацит» и «ДТЭК Свердловантрацит», обеспечивших прирост добычи на 3,4 млн тонн, а также инвестициями в производство.

«Общие инвестиции ДТЭК в предприятия по добыче и обогащению угля за 9 месяцев 2012 года, по неаудированным данным, составили около 2,6 млрд грн», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, добыча угля в Украине за девять месяцев увеличилась на 5,3% - до 64 млн тонн.

В 2012 году украинские власти планируют добиться увеличения добычи угля до 85 млн тонн.

За последние два года Украина декларирует планы по переходу на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и частичному замещению газа отечественным углем.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК работают в сегментах добычи и обогащения угля, генерации, дистрибуции и продажи электроэнергии.

В портфеле угольных активов ДТЭК – 31 шахта и 12 обогатительных фабрик в Донецкой, Днепропетровской и Луганской областях Украины, а также в Ростовской области Российской Федерации.

В 2011 году на украинских шахтах компания ДТЭК добыла более 37 млн тонн угля.