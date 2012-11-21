«Укртрансгаз» согласовал режимы работы ГТС по балканскому направлению

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, согласовала режимы работы газотранспортной системы Украины по балканскому направлению на 2013 год.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, протокол с соответствующим решением был подписан во время очередной встречи представителей компаний – транзитеров природного газа в страны Балканского региона и Турцию, которая проходила с 13 по 15 ноября 2012 года в г.Салоники (Греция). «Главным вопросом совещания было обсуждение и согласование сроков проведения планово-профилактических и ремонтных работ на национальных ГТС», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Украина за 9 месяцев 2012 года сократила импорт газа из Российской Федерации по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 30,9% - до 24,58 млрд куб. м. При этом в денежном выражении импорт российского газа за указанный период увеличился на 0,9% - до 10,434 млрд долл.

Справка УНИАН. Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

ДК «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

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