ДТЭК получил право экспорта электроэнергии в 2013 году в Европу, Молдову и Беларусь

Компании «Востокэнерго» и «Пауэр Трейд», входящие в структуру энергохолдинга ДТЭК, на проведенном 21 ноября НЭК «Укрэнерго» аукционе на право экспорта электроэнергии в 2013 году выкупили доступ к межгосударственному сечению мощностью 1,58 ГВт по направлениям в Румынию, Словакию, Венгрию, Польшу, Молдову, Беларусь.

Участие в годовом аукционе «Укрэнерго» приняли компании «ДТЭК Трейдинг» и «ДТЭК Востокэнерго», других заявок не поступало.

В ходе аукциона ДТЭК приобрел 545 МВт Бурштынского сечения для экспорта в направлении Словакии, Венгрии и Румынии, 235 МВт сечением в направлении Польши, 300 МВт – в направлении Молдовы и 500 МВт в направлении Беларуси.

За все лоты ДТЭК заплатил 420 тыс. грн.

Сечение «Украина-энергосистема России» было снято с торгов из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей.

Как ранее сообщал УНИАН, в середине ноября Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» выставила на годовой аукцион по экспорту электроэнергии в 2013 году доступ к пропускной способности сечения Украины мощностью 5,53 ГВт.

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, в январе-сентябре 2012 года увеличил экспорт электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза — до 7,126 млн кВт/ч.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

В 2012 году экспорт электроэнергии с украинской стороны осуществляли ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) – восточноевропейское и белорусское направления, ООО «Пауэр Трейд» (ДТЭК) – молдавское направление, ГПВД «Укринтерэнерго» – белорусское направление.