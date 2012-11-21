Украина намерена арендовать плавучий LNG-терминал у американской компании.

Как заявил в интервью УНИАН глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав Каськив, плавучий завод будет арендован у компании, представители которой принимали участие в работе «Ялтинской европейской стратегии» в этом году.

«По аренде платформы мы ведем переговоры с лидером рынка подобных плавучих заводов, и название компании будет озвучено в рамках церемонии начала строительства. Могу лишь сказать, что это компания, представители которой принимали участие в работе «Ялтинской европейской стратеги» в этом году», - сказал В. Каськив.

Название компании, добавил он, будет официально объявлено 26 ноября в ходе церемонии начала строительства морского терминала по приемке сжиженного природного газа - «LNG терминала» в порту «Южный 26 ноября.

Вместе с тем, в работе «Ялтинской европейской стратегии» принимали участие представители лишь одной компании, которая может предоставить такую услугу, - Excelerаte Energy (США), а в сентябре от этой компании прозвучало заявление о готовности предоставить в аренду Украине плавучий LNG-терминал, который будет использоваться на первом этапе реализации Национального проекта "LNG-терминал".

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал».

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по приему сжиженного природного газа (LNG-терминал).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25% + 1 акция.

Намерение стать одним из инвесторов строительства терминала высказывала испанская компания Enagas (Испания) - лидер европейского рынка по транспортировке газа.

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины.

Интервью Владислава Каськива читайте на сайте «УНИАН экономика».