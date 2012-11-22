Цена нефти растет на статданных из США и Китая

На мировых торгах в четверг, 22 ноября, цены на нефть растут на статданных из США и Китая.

Так, стоимость фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,01 доллара, или на 0,01%, - до 11,87 доллара за баррель.

Цена январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,19 доллара, или на 0,17%, - до 87,55 доллара за баррель.

Согласно данным Министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 16 ноября, сократились на 1,5 миллиона баррелей, или на 0,4%, - до 374,5 миллиона баррелей. При этом общие запасы бензина уменьшились на 0,8% и составили 200,4 миллиона баррелей, передает Bloomberg.

В Китае индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности, вычисляемый HSBC, вырос в ноябре, по предварительной оценке, до 50,4 пункта с 49,5 пункта в октябре.

Раз растет экономика КНР, значит страна увеличит объем использования топлива, что толкнет цену на "черное золото", считают аналитики.

Приковано внимание игроков рынка и к ситуации на Ближнем Востоке. Израильская армия прекратила боевые действия в секторе Газа во исполнение решения политического руководства, которое согласилось на перемирие после недельного обмена ударами с палестинскими боевиками.

Операция "Облачный столп", ставшая израильским ответом на участившиеся ракетные обстрелы, продолжалась в секторе Газа с 14 ноября. Она свелась к дистанционным ударам по сотням целей. Вопреки опасениям операция не переросла в наземное вторжение.