На шахте в Донецкой обл. при несанкционированной добыче угля погибли три человека
08:59, 22 ноября 2012Энергетика
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21 ноября в 21.00 на шахте в Донецкой области при несанкционированной добыче угля погибли три человека.
Как сообщает пресс-служба МЧС, в поле поблизости хутора Тюльпан Шахтерского района на законсервированном разведывательном шурфе ООО шахты „Углесервис” шахтоучастка „Западный” (глубина 180 м) проводилась несанкционированная добыча угля. При поднятии на поверхность транспортной тележки с 4 шахтерами произошел обрыв каната. В результате падения три человека погибли, один - в тяжелом состоянии госпитализирован в центральную городскую больницу Шахтерска.
По факту гибели людей правоохранительными органами проводится расследование.
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