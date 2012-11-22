На шахте в Донецкой обл. при несанкционированной добыче угля погибли три человека

21 ноября в 21.00 на шахте в Донецкой области при несанкционированной добыче угля погибли три человека.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в поле поблизости хутора Тюльпан Шахтерского района на законсервированном разведывательном шурфе ООО шахты „Углесервис” шахтоучастка „Западный” (глубина 180 м) проводилась несанкционированная добыча угля. При поднятии на поверхность транспортной тележки с 4 шахтерами произошел обрыв каната. В результате падения три человека погибли, один - в тяжелом состоянии госпитализирован в центральную городскую больницу Шахтерска.

По факту гибели людей правоохранительными органами проводится расследование.