«Укртрансгаз» отменил тендер на привлечение кредита в 50 млн долл.

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, объявила об отмене тендера на привлечение кредита в размере 50 млн долларов по причине отсутствия необходимого количества конкурсных предложений. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредит планировалось привлечь сроком на один год, однако на участие в торгах было подано меньше двух конкурсных предложений.

Как сообщал УНИАН, Deutsche Bank AG откроет компании «Укртрансгаз» кредитную линию на 53,6 млн евро в рамках проекта по реконструкции компрессорной станции «Бар» газопровода «Союз».

Справка УНИАН. Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

ДК «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

НАК «Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны, является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории Украины.