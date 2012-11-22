В Литве с 1 января электричество для населения подорожает на 13%

Вильнюс. В 2013 году в Литве цена электричества для бытовых потребителей возрастет в среднем на 13%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в компании электрораспределительных сетей Lesto.

Так, по данным компании, 1 кВт/ч будет стоить 0,52 лита (1 лит – примерно 3 грн).

«Новые цены на электричество, утвержденные 21 ноября Комиссией по ценам, вступят в силу с 1 января следующего года. Особенно ощутимым подорожание будет для потребителей, у которых в квартирах установлены электрические плиты, а также для тех, кто пользуется счетчиками двух временных зон», - подчеркнули в компании.

По информации Lesto, стоимость электричества выросла в связи с ростом цен на приобретение электроэнергии и ее передачу.

Напомним, в Украине в настоящее время тарифы для городского населения (без электрических плит) установлены на уровне 28,02 коп. за КВт/ч (с НДС), для сельского населения – 25,92 коп. за кВт/ч (с НДС), для населения, использующего электроплиты, – 21,54 коп. за кВт/ч (с НДС).