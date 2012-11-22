«Укртрансгаз» привлечет у «Проминвестбанка» кредит на 41 млн долл.

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, привлечет у Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка («Проминвестбанк») кредит в размере 41 млн долл.

Об этом говорится в сообщении «Укртрансгаза», опубликованном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, стоимость обслуживания данной кредитной линии составит 5,612 млн долл.

Кредитные средства привлекаются сроком на один год.

Дата акцепта — 16 ноября 2012 года. Конечный срок подписания договора — 16 декабря текущего года.

Как сообщал УНИАН, компания «Укртрансгаз» объявила об отмене тендера на привлечение кредита в размере 50 млн долларов по причине отсутствия необходимого количества конкурсных предложений.

Справка УНИАН. Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

ДК «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» («Проминвестбанк», Киев) создано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

«Проминвестбанк» принадлежит российскому «Внешэкономбанку», наблюдательный совет которого возглавляет Владимир Путин.