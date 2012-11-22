Таможня заявляет, что не владеет информацией о создании единого импортера нефтепродуктов

Государственная таможенная служба Украины не владеет информацией о создании единого государственного импортера нефтепродуктов, несмотря на то, что участники рынка заявляли о возможности реализации такой идеи.

Об этом на официальный запрос УНИАН заявил заместитель председателя Гостаможслужбы Степан Дериволков в письме от 15.11.2012 года.

«Государственная таможенная служба не владеет информацией о создании единого государственного импортера нефтепродуктов. Таможенные органы Украины в своей деятельности руководствуются принципами осуществления государственного таможенного дела и признают равные права и обязанности всех предприятий, которые ведут хозяйственную деятельность», - сказано в письме.

Как сообщал УНИАН, в октябре т.г. нефтетрейдеры, входящие в ассоциацию «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины», выразили глубокую обеспокоенность в связи с временной остановкой таможенного оформления бензинов и возможностью монополизации импорта нефтепродуктов. Нефтетрейдеры предполагали, что импорт нефтепродуктов может быть снова приостановлен с целью создания специмпортера, наделенного эксклюзивным правом оформления на таможне.

В связи с этим УНИАН 25 октября отправил запрос в Государственную таможенную службу с просьбой прояснить ситуацию. Ответ был предоставлен в течение трех недель.

Отметим также, что, по сообщению некоторых СМИ, наряду с проблемами, возникающими у крупных импортеров нефтепродуктов, малоизвестные игроки проблем с оформлением импорта не испытывают.