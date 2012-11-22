«Нафтогаз» в течение месяца передаст государственные ТЭЦ в управление Минэнергоугля

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в месячный срок должна передать в управление Министерства энергетики и угольной промышленности государственные теплоэлектроцентрали.

Соответствующее решение закреплено постановлением Кабинета министров Украины №1066 от 21 ноября 2012 года, текст которого обнародован на правительственном портале.

Согласно документу, передаче подлежат Лисичанская ТЭЦ, Северодонецкая ТЭЦ, Николаевская ТЭЦ, Криворожская теплоцентраль, Зуевская экспериментальная теплоэлектроцентраль и Крымские генерирующие системы.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон № 4649-VI «О внесении изменений в Закон Украины «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации».

Закон предусматривает снятие запрета на приватизацию ТЭЦ для дальнейшей реализации программы по техническому переоснащению посредством привлечения негосударственных инвестиций путем передачи их в аренду или концессию.

Законом внесены изменения в перечень объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации, но могут быть корпоратизированы. Всего таких объектов 14.

В начале ноября текущего года киевская компания «Укристгаз» победила в конкурсе по продаже 94,48% госпакета акций крупнейшей в Украине теплоэлектроцентрали – Харьковской ТЭЦ-5, заплатив за пакет 339 млн 900 тыс. грн, что всего на 10,5 млн грн больше его начальной цены.