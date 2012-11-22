Страховой запас газа Украины составит 10% договорных квартальных объемов

Кабинет министров Украины утвердил создание страхового запаса газа на уровне 10% от договорных квартальных объемов.

Соответствующее решение закреплено постановлением Кабинета министров Украины №1062 от 21 ноября 2012 года, текст которого обнародован на правительственном портале.

Согласно документу, настоящим постановлением определяется механизм создания страхового запаса природного газа. В частности, страховой запас создается газоснабжающим предприятием в размере 10% договорных квартальных объемов поставки природного газа потребителям за счет собственных или привлеченных средств, кроме объемов его использования на собственные нужды.

Для определенных Кабинетом министров Украины гарантированных поставщиков природного газа страховым запасом для удовлетворения потребностей их потребителей считается природный газ, который закачивается НАК "Нафтогаз Украины" в подземные хранилища газа.

Создание страхового запаса осуществляется путем закачивания природного газа в натуральной форме в подземные хранилища газа и/или закупки природного газа у других собственников, которые хранят соответствующие запасы газа в подземных хранилищах газа.

Страховой запас хранится на условиях, определенных согласно типовому договору хранения (закачка, хранение, отбор) природного газа, утвержденному НКРЭ.

В случае использования поставщиком части страхового запаса он обязан в течение месяца восполнить недостающий объем природного газа.

В случае прекращения или сокращения объемов поставок природного газа поставщик имеет право полностью или частично отобрать избыточные объемы страхового запаса из подземных хранилищ газа.