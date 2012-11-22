«Газпром» планирует увеличить транзит газа через Беларусь на 30%

Минск. Российский газовый монополист компания «Газпром» в 2012 году поставит в Беларусь 22 млрд куб. м газа, что на 10% больше, чем в 2011 году.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил журналистам председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер.

«С президентом Беларуси мы обсуждали вопросы газового сотрудничества. В первую очередь говорили о поставках газа. В 2012 году в Беларусь будет поставлено около 22 млрд куб. м газа. Это на 10% больше, чем в прошлом году», - подчеркнул А.Миллер.

Он также отметил, что совместно с правительством Беларуси разрабатывается 3-летняя и 10-летняя инвестиционная программа, в которой в первую очередь будет уделено внимание реконструкции газораспределительных станций.

«Мы планируем, что могли бы в год реконструировать более 10 газораспределительных станций и до 2015 года реконструировать 35 ГРС. В частности, сегодня будет открыта ГРС «Западная», которая обеспечит более надежное и стабильное снабжение Минска», - сказал А.Миллер.

Кроме этого, глава «Газпрома» сообщил, что компания планирует увеличить объемы транзита газа через Беларусь на 30%.

«У нас на сегодняшний день есть видение того, что мы могли бы рассмотреть возможность увеличения объема транзита российского газа через территорию Беларуси на 30%. Мы в течение самого ближайшего времени разработаем технико-экономическое обоснование. Документ будет разрабатываться вместе с правительством Беларуси. И думаю, что уже в 2013 году приступим к работам», - заявил А.Миллер.

По его словам, уже по итогам нынешнего года будет достигнута 100-процентная загрузка транзитных мощностей Беларуси.

«Мы протранзитируем 44,5 млрд куб. м газа», - подчеркнул А.Миллер.

Как сообщал УНИАН, Беларусь рассчитывает в 2013 году импортировать 23 миллиарда кубометров природного газа.

Справка УНИАН. В конце ноября 2011 года «Газпром» купил 50% акций «Белтрансгаза» за 2,5 млрд долларов, доведя свою долю в предприятии до 100%. При этом компания «Белтрансгаз» была переименована в «Газпром трансгаз Беларусь». Взамен Беларусь получила скидку на газ в текущем году и подписала контракт на поставки газа в 2012-2014 годах. Среднегодовая цена газа в 2012 году составляет для Беларуси 165,6 долл. за тысячу кубометров.