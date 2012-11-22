Пятый энергоблок Запорожской АЭС проработал после ремонта всего лишь один день

Крупнейшая в Украине Запорожская АЭС в четверг, 22 ноября, отключила пятый энергоблок от энергосети, который проработал лишь один день после завершения планового ремонта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, отключение произошло в 15 часов 11 минут после предоставленной заявки для замены мембраны на сепараторе-пароперегревателе 4 (СПП - 4) турбогенератора.

Заявка подана до 15 часов 23 ноября 2012г.

Как сообщал УНИАН, В среду, 21 ноября, в 1 час. 08 мин. после проведения среднего планового ремонта энергоблок №5 Запорожской АЭС подключен к энергосети.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок ЗАЭС был введен в эксплуатацию в 1984 г., шестой – в 1995 г.

ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

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