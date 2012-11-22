Россия против "навязывания" экспортерам торговли природным газом по спотовым ценам

Москва. Россия выступает против навязывания ключевым поставщикам варианта торговли природным газом по спотовым ценам и нивелирования статуса долгосрочных контрактов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэнерго России, об этом глава ведомства Александр Новак сказал на пресс-конференции в Малабо (Экваториальная Гвинея) по итогам 14-й Министерской встречи Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

Так, отвечая на вопрос о перспективах энергодиалога России и Евросоюза в свете имплементации странами ЕС Третьего энергетического пакета, А.Новак обратил внимание на опасность навязывания ключевым поставщикам варианта торговли природным газом по спотовым ценам и нивелирования статуса долгосрочных контрактов.

«Такой подход может принести дополнительную нестабильность на рынки и осложнить реализацию долгосрочных инвестиционных проектов», - считает российский министр.

Также сообщается, что в ходе встречи глав энергетических ведомств стран - участниц ФСЭГ были подробно рассмотрены основные вызовы, стоящие перед современным газовым рынком, и последние изменения в области разведки, добычи и реализации природного газа в мире.

Обсуждались также перспективы развития международных рынков газа, долгосрочная стратегия развития Форума, был принят бюджет организации на 2013 год и одобрено присоединение к ФСЭГ в качестве наблюдателя Ирака.

Кроме того, прозвучали предложения по созданию Газового банка и Газового исследовательского института под эгидой Форума. Целесообразность этого шага участники ФСЭГ проанализируют к следующей министерской встрече.

По итогам министерской встречи принято решение о проведении в следующем году в России второго Газового саммита глав государств и правительств стран-членов ФСЭГ. На возможность принятия саммита претендовал также Иран – следующий председатель Форума.

«Проведение Газового саммита в России в год председательства этой страны в «Группе 20» призвано придать новый импульс становлению Форума как основной международной дискуссионной площадки по газовой проблематике», - сказал генеральный секретарь ФСЭГ Леонид Бохановский.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября генеральный директор компании «Газпром экспорт» Александр Медведев заявил, что «Газпром» намерен защищать долгосрочные контракты.

Справка УНИАН: Первый Газовый саммит ФСЭГ состоялся 15 ноября 2011 г. в столице Катара Дохе. По его итогам принята Декларация, отражающая основные приоритеты стран-экспортеров газа на международной газовой арене и в международной энергетической политике и закрепляющая принципиальные для российской стороны положения, касающиеся привязки цен на газ к нефтяным и нефтепродуктовым ценам соответственно, важность и стабильность долгосрочных контрактов, а также ответственность поставщиков за стабильность поставок.

В состав ФСЭГ входит 12 государств (Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Оман, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея). Еще четыре страны (Нидерланды, Норвегия, Казахстан и Ирак) имеют статус наблюдателя.

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