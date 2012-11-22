Гостаможслужба объяснила задержку оформления импортных бензинов

Государственная таможенная служба Украины объяснила задержку с оформлением импортных нефтепродуктов наличием единственного в стране аппарата для определения октанового числа бензинов, который находится в отделе исследований нефтепродуктов в Киеве.

Об этом говорится в ответе заместителя главы Гостаможслужбы Степана Дериволкова на официальный запрос УНИАН.

«Прибор для определения октанового числа моторных бензинов есть в наличии только в экспертном подразделении Киева. И потому, в случаях, когда в требовании таможенного органа значится необходимость определения октанового числа импортных нефтепродуктов, бензины направляются для обработки исключительно в отдел исследования нефтепродуктов в Киеве», - сказано в письме Гостаможслужбы.

В нем же названы причины введения режима оформления временных деклараций на импорт. В частности, временные декларации оформляются в случаях, если декларант не располагает точными данными о товаре, если ведомости о коде товара могут быть установлены только после проведения исследований, если в процессе контроля правильности заявленного кода выявлены противоречия, если цена товара определяется отдельной формулой и если количество товара можно определить исключительно в процессе его погрузки на транспортное средство.

Срок действия временной декларации - 45 дней. А срок проведения проверки качества продукта, как сказано в письме, - 30 дней с возможностью его продления до 45 дней.

Как сообщал УНИАН, в октябре ряд нефтетрейдеров заявили о том, что Гостаможслужба без объяснения причин начала направлять тестовые партии бензинов на исследования в Киев, а не в местные лаборатории. Нефтетрейдеры сообщали о том, что с тех пор внятного объяснения причин происходившего так и не получили.

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