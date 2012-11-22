Общественность поддержала «Энергоатом» в вопросе срока эксплуатации 1-го энергоблока ЮУ АЭС

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, заручилось поддержкой общественности относительно продления срока эксплуатации первого энергоблока Южно-Украинской АЭС, срок эксплуатации которого истекает 31 декабря 2012 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, участники общественных слушаний в целом поддерживают деятельность ГП НАЭК «Энергоатом» по продлению срока эксплуатации энергоблока №1 Южно-Украинской АЭС (ЮУ АЭС) при условии обеспечения надлежащего уровня его безопасности и сохранения социально-экономических компенсаций риска от деятельности ЮУ АЭС для населения, установленных законодательством Украины.

«Об этом свидетельствуют предварительные результаты проведения активной фазы процесса обсуждения вопросов продления срока эксплуатации энергоблока №1 ЮУ АЭС, которая длилась с 16 по 21 ноября 2012 года», - сказано в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что указанные слушания проходили в гг. Южноукраинск, Вознесенск, Первомайск и пгт. Доманевка, Братское и Арбузинка, местные органы самоуправления которых выступили с соответствующей инициативой.

«Участники общественных слушаний признали, что продление срока эксплуатации этого энергоблока позволяет обеспечить поддержку производства электроэнергии на достигнутом уровне до введения новых мощностей и осуществить накопление необходимых средств на вывод из эксплуатации действующих энергоблоков без существенного увеличения нагрузки на потребителя электроэнергии», - отмечено в сообщении.

Как сообщал ранее УНИАН, общественные слушания относительно продления срока эксплуатации первого энергоблока Южно-Украинской АЭС официально начались 16 октября и продолжались до 17 ноября текущего года.

Южно-Украинская АЭС эксплуатирует три энергоблока ВВЭР-1000, Александровскую гидростанцию на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и высокоманевренную Ташлыкскую гидроаккумулирующую станцию (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3)

По объемам производства Южно-Украинский энергокомплекс обеспечивает потребности в электрической энергии региона с населением более 5 млн человек.