Нефть дешевеет на фоне перемирия на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу на фоне уменьшения опасений относительно дальнейшего обострения ситуации в секторе Газа после достижения перемирия между Израилем и Палестиной, сообщает РИА "Новости".

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 09.08 мск снизилась на 0,21 доллара, или на 0,19%, — до 110,34 доллара за баррель. Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,15 доллара, или на 0,17%, — до 87,23 доллара за баррель.

Израильская армия начала накануне демобилизацию резервистов, которые были призваны в ходе военной операции в секторе Газа. Перемирие, достигнутое при американо-египетском посредничестве, вступило в силу вечером в среду.