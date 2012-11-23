Пятый энергоблок Запорожской АЭС снова подключен к сети

Крупнейшая в Украине Запорожская АЭС в пятницу, 23 ноября, подключила пятый энергоблок к энергосети после устранения неисправностей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, энергоблок был подключен к энергосети в 04 часа 08 минут.

Также в сообщении сказано, что на первом энергоблоке Хмельницкой АЭС идут 8-е сутки капитального ремонта. Ремонт первой системы безопасности.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС — 5 300 МВт; для Ривненской АЭС — 2 765 МВт; для Южно-Украинской АЭС — 2 865 МВт; для Хмельницкой АЭС — 1 010 МВт.

Как сообщал УНИАН, Крупнейшая в Украине Запорожская АЭС в четверг, 22 ноября, отключила пятый энергоблок от энергосети, который проработал лишь один день после завершения планового ремонта.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок ЗАЭС был введен в эксплуатацию в 1984 г., шестой – в 1995 г.

ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.