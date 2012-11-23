«Укртрансгаз» накопил в подземных хранилищах более 20 млрд кубометров газа

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, в преддверии осенне-зимнего периода накопила в подземных хранилищах (ПХГ) более 20 млрд куб. м газа, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко в интервью газете «Урядовый курьер».

«Готовясь к отопительному сезону, мы накопили в подземных хранилищах «Укртрансгаза» более 20 млрд куб. м газа. Запасы газа сформированы на прошлогоднем уровне», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укртрансгаза", с апреля по 1 октября 2012 года объем закачки газа в подземные хранилища составил 12 млрд куб. м.

По словам министра топлива и энергетики Украины Юрия Бойко, планировалось, что на начало отопительного сезона в ПХГ Украины будет накоплено 21 млрд кубометров газа.

Справка УНИАН. Дочерняя компания «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

ДК «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 ПХГ общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

НАК «Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны, является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории Украины.

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