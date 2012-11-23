НКРЭ разрешила трем компаниям поставку 1,5 млрд куб. м газа по нерегулируемому тарифу

Национальная комиссия по регулированию электроэнергии (НКРЭ), осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), разрешила трем частным компаниям поставки газа в объеме 1,5 млрд куб. м по нерегулируемому тарифу.

Соответствующее решение было принято НКРЭ на заседании в Киеве 22 ноября.

Согласно принятому решению, компания «Нафтогаз-Альянс» будет поставлять газ в объеме до 0,3 млрд куб. м; «Украинская нефтегазовая компания» - до 1 млрд куб. м; «Укрэнергорынок» - до 0,2 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, 3 октября текущего года Кабинет министров Украины прекратил действие постановления №163 от 5 марта 2008 года, которым обеспечивалась монополия НАК «Нафтогаз Украины» на реализацию импортного газа.

Украина за 9 месяцев 2012 года сократила импорт газа из Российской Федерации по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 30,9% - до 24,58 млрд куб. м.