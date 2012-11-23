Суд в Харькове продолжил слушание дела ЕЭСУ

Киевский районный суд Харькова продолжил слушание уголовного дела экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко относительно нарушений в деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, в 14.00 председательствующий судья Константин Садовский объявил о продолжении судебного слушания дела.

Подсудимую экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко в зал судебных заседаний не доставили.

На заседании также отсутствует защитница Ю.Тимошенко – ее дочь Евгения Тимошенко.

В то же время, в Харьков на суд к Ю.Тимошенко приехали народные депутаты из фракции "БЮТ-Батьківщина" Николай Томенко, Сергей Соболев, Андрей Павловский.

В зале также присутствуют около 10 сторонников Ю.Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко после ознакомления с приглашением прибыть 23 ноября на заседание Киевского районного суда Харькова по делу ЕЭСУ написала очередное заявление об отказе прибыть в суд. По данным пресс-службы Государственной пенитенциарной службы Украины, «осужденная отметила, что она принимает реабилитационные процедуры в стационарном медицинском заведении, в связи с чем отказывается от участия в судебном заседании».

Руководство Качановской исправительной колонии проинформировало Киевский районный суд Харькова о том, что Ю.Тимошенко представила такое заявление.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила против экс-премьер-министра Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн грн, расхищении и покушении на расхищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом расхищения бюджетных средств было введение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело в отношении Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный Суд Украины.

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