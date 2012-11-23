«Метинвест» сократил добычу угля на 8%

Группа компаний «Метинвест» в январе-сентябре 2012 года сократила добычу угля на 8% - до 9,284 млн тонн, по сравнению с аналогичным показателем 2011 года. Об этом сообщается в отчете «Метинвеста».

Согласно отчету, в частности, за 9 месяцев т.г. добыча угля коксующегося составила 8,816 млн тонн, угля энергетического - 468 тыс. тонн. Отмечается рост добычи коксующегося угля на 5% (444 тыс. тонн) за январь-сентябрь 2012 г.

«Такой результат был обусловлен увеличением на 794 тыс. тонн добычи коксующегося угля на американских шахтах United Coal Company («United Coal»), в то время как добыча на украинских шахтах компании «Краснодонуголь» сократилась на 350 тыс. тонн», - говорится сообщения.

Также компания сообщает, что за третий квартал 2012 г. добыча угля сократилась на 13% - до 2,8 млн тонн, по сравнению с показателем за предыдущий квартал.

Добыча энергетического угля «Метинвестом» за 9 месяцев т.г. сократилась на 72% и составила 468 тыс. тонн по сравнению с 1,694 млн. тонн за аналогичный период 2011 года, Согласно отчету, производство угольного концентрата за январь-сентябрь 2012 сократилось на 33% - до 1,819 млн тонн, по сравнению с прошлогодним показателем. За третий квартал производство угольного концентрата сократилось на 40% - до 422 тыс. тонн, относительно второго квартала 2012 г.

Также в отчете сообщается, что производство железорудного концентрата за январь-сентябрь т.г. выросло на 2% - до 27,165 млн тонн, относительно прошлогоднего показателя. В частности, производство окатышей выросло на 38% и составило 5,887 млн тонн. За третий квартал 2012 производство железорудного концентрата сократилось на 1% - до 8,948 млн тонн, производство окатышей выросло на 14% - до 2 млн тонн, по сравнению с результами второго квартала т.г.

Как сообщал УНИАН, «Метинвест» за 9 месяцев 2012 г. сократил производство стали на 13% - до 9,58 млн тонн.

Справка УНИАН. «Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.