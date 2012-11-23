Украина сократила импорт нефти в денежном выражении на 69%

Украина за девять месяцев 2012 года сократила импорт нефти в денежном выражении на 68,9% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 1,037 млрд долларов, сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, импорт нефти в денежном выражении в сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 73,6% - до 57,151 млн долл.

Как ранее сообщал УНИАН, Нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) в январе-сентябре 2012 года сократили объем первичной переработки нефти до 3,4 млн тонн, что на 48,7% меньше показателя аналогичного периода 2011 года.

Производство бензина моторного в стране за девять месяцев 2012 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 40,1% до 1,292 млн тонн, производство дизельного топлива для транспорта упало на 45,9% до 1,097 млн тонн, а мазута – на 61,6% до 623 тыс. тонн.

Справка УНИАН. В Украине находится шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

В 2011 году поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ сократились на 16,1%, по сравнению с 2010 годом, до 9,255 млн тонн. В прошлом году НПЗ переработали 9,049 млн тонн нефтяного сырья, что на 18,4% меньше, чем за 2010 год.