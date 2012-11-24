Эксперты допускают, что «Газпром» может потребовать от «Нафтогаза» в 2013 году до 5,7 млрд долл.

Российский «Газпром» при наихудшем для Украины сценарии может потребовать от НАК «Нафтогаз Украины» за недобор газа штраф в 2012 году 2,7 млрд долларов, а в 2013 году 3,8 - 5,7 млрд долларов.

Об этом в статье для ZN.UA пишут заслуженный юрист Украины, президент Укринюрколегии Даниил Курдельчук и партнер «Грант Торнтон Украина» Александр Малиновский.

Претензии «Газпрома» к НАК «Нафтогаз Украины», по предварительным расчетам, в 2012 году могут достичть 2,7 млрд долл в случае, если «Нафтогаз» импортирует лишь 27 млрд куб. м, а не 33,28 млрд куб. м (допустимое минимальное количество газа, исходя из действующего контракта), и недобор составит 6,28 млрд куб. м газа.

Что касается возможных штрафов за недобор в 2013 году, то при сокращении импорта газа до 24,5 млрд куб м, о котом недавно объявил министр Юрий Бойко, штраф может составить около 3,8 млрд долл. (при недоборе в 8,78 млрд куб. м).

Если будет импортировано только 20 млрд куб м, чего не исключил заместитель предправления «Нафтогаза» Вадим Чупрун, штраф составит около 5,7 млрд долл.

Сумма возможного штрафа рассчитана, исходя из цены 430 долл за 1 тыс куб. м газа.

По данным Госстата, по итогам девяти месяцев в Украину импортировано 24,6 млрд куб. м, предназначенного как для «Нафтогаза», так и для компании Ostchem Holding Limited.