Цена нефти незначительно упала на фоне снижения напряженности на Ближнем Востоке

На мировых торгах в понедельник, 26 ноября, цены на нефть снижаются на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке.

Так, стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже упала на 0,18 доллара, или на 0,16%, - до 111,2 доллара за баррель.

Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,16 доллара, или на 0,18%, - до 88,12 доллара за баррель.

Перемирие между Израилем и палестинскими группировками сектора Газа, согласованное при американо-египетском посредничестве, вступило в силу в среду. Оно базируется на принципе "затишье в обмен на затишье". Израиль, в случае возобновления палестинских атак, оставляет за собой право возобновить боевые действия вплоть до наземного вторжения в анклав.

Также эксперты считают, что незначительное удешевление сырья также связано с желанием инвесторов зафиксировать прибыль, передает Bloomberg.