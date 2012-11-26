Назначен генеральный директор Лисичанского нефтеперерабатывающего завода

Генеральным директором одного из крупнейших отечественных нефтеперерабатывающих заводов - Лисичанского НПЗ (Луганская обл.), который с марта 2012 года приостановил свою деятельность по инициативе собственника предприятия - компании ТНК-ВР, назначен Андрей Яковлев.

Об этом сказано в сообщении предприятия в системе раскрытия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению, соответствующее решение Наблюдательный совет принял на заседании 22 ноября.

До своего назначения А.Яковлев с 11 апреля 2012 года занимал должность исполняющего обязанности генерального директора Лисичанского НПЗ, до того – директора по производству - главного инженера завода.

Как сообщал УНИАН, в марте текущего года в связи с убыточностью нефтепереработки в Украине менеджмент ТНК-ВР принял решение приостановить поставки сырья на Лисичанский НПЗ, остановив его на внеплановый ремонт.

С сентября российско-британская ТНК-ВР вела переговоры с несколькими претендентами о продаже Лисичанского нефтеперерабатывающего завода в Украине.

Одним из претендентов на покупку Лисичанского НПЗ называли украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа (владельца Group DF, объединяющей химические и газоснабжающие активы).

На данный момент на Лисичанском НПЗ проходят ремонтные работы, ожидается итог международного аудита, который поставит «точку» в вопросе собственности на предприятие.

Справка УНИАН. Лисичанский НПЗ является вторым по мощности в Украине, способным ежегодно перерабатывать 16 млн тонн нефти.

2011 год завод завершил с чистой прибылью 110,693 млн грн.

Группа ТНК-ВР входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААР).

Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен следующими ключевыми предприятиями: ООО «ТНК-ВР Коммерс» – управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; Частное АО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) – переработка нефтяного сырья и производство нефтепродуктов; СП ООО «Кершер» – розничная торговля нефтепродуктами через сеть автозаправочных станций, управление автозаправочными комплексами (АЗК).