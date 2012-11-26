«Нафтогаз» выкупил у «Укрэксимбанка» и «Укргазбанка» ОВГЗ на 3,1 млрд грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» осуществила шесть закупок облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) у «Государственного экспортно-импортного банка Украины» и «Укргазбанка» на сумму 3,1 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте государственных закупок.

ОВГЗ были реализованы шестью лотами, договоры о покупке облигаций были заключены 16, 19, 21 ноября т.г. В тендере принимал участие один участник.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

ПАО АБ «Укргазбанк» (г. Киев) создано в 1993 году и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

По результатам докапитализации при участии государства, доля Министерства финансов Украины в «Укргазбанке» составляет 93%.