«Нафтогаз» выкупил у «Укрэксимбанка» и «Укргазбанка» ОВГЗ на 3,1 млрд грн
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» осуществила шесть закупок облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) у «Государственного экспортно-импортного банка Украины» и «Укргазбанка» на сумму 3,1 млрд грн.
Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте государственных закупок.
ОВГЗ были реализованы шестью лотами, договоры о покупке облигаций были заключены 16, 19, 21 ноября т.г. В тендере принимал участие один участник.
Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.
НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.
ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.
ПАО АБ «Укргазбанк» (г. Киев) создано в 1993 году и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.
По результатам докапитализации при участии государства, доля Министерства финансов Украины в «Укргазбанке» составляет 93%.