Сoal Energy за прошедший квартал сократила чистую прибыль на 9,6%

Варшава. Украинская угледобывающая компания Сoal Energy в первом квартале 2013 финансового года, закончившегося 30 сентября, сократила чистую прибыль до 7,5 млн долл. с 8,3 млн долл. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно отчету компании на Варшавской фондовой бирже, выручка за этот же период снизилась на 0,8% до 39,4 млн долл. из-за уменьшения спроса и падения цен на уголь.

Coal Energy в натуральном выражении увеличил продажи угля в первом квартале 2013 ФГ к первым трем месяцам прошлого финансового года на 12,8% до 440 тыс. тонн, но в сравнении с предыдущим кварталом продажи снизились на 23,6%.

Компания, которая за отчетный период увеличила производство угля (с учетом обогащения углеотходов) на 23,3% до 543,7 тыс. тонн, продала за последние три месяца 375 тыс. тонн энергетического и 65 тыс. тонн коксующегося и двойного назначения.

Добыча энергетического угля в первом квартале текущего финансового года увеличилась на 25,2% до 400,4 тыс. тонн, а коксующегося на 5,7% до 72,8 тыс. тонн.

Coal Energy сообщила в отчете, что доля экспортных поставок в ее квартальной выручке сократилось до 6,6% с 41,8% годом ранее.

Валовая прибыль за отчетный период в годовом выражении снизилась на 18,9% до 15 млн долл., а операционная (EBIT) на 22,7% до 10,9 млн долл. на фоне снижения валовой маржи до 38,1 с 46,6 процентов и операционной - до 27,7 с 35,5 процентов в первом квартале 2012 ФГ.

Чистая маржа снизилась на 1,9% до 19%.

Активы компании на конец сентября текущего года увеличились до 205,6 млн долл. с 151,5 млн годом ранее, а обязательства - до 74,6 с 58,1 млн долл. При этом, долги компании на конец первого квартала текущего финансового года составили 20,5 млн долл., что почти в 3 раза больше, чем на конец сентября прошлого года.

Возглавляющий совет директоров Coal Energy ее мажоритарный акционер Виктор Вишневецкий отметил, что на результаты компании очень влияет ситуация в металлургической отрасли, которая остается нестабильной из-за неопределенной ситуации в мировой экономике.

В тоже время он отметил, что компания видит перспективы развития рынка в средне- и долгосрочной перспективе, подчеркнув, что оживление может наступить еще в 2013 году.

"Мы не видим другой альтернативы замены угля никаким другим источником энергии в ближайшие годы в Украине из-за их более высоких цен или ограниченных возможностей производства", - отметил он.

Справка УНИАН. Владеющая 10 шахтами на Донбассе, горно-обогатительной фабрикой и фабрикой по переработке углесодержащих отходов Coal Energy является одной из крупнейших частных угледобытчиков в Украине с запасами угля, по классификации JORC, в 235,5 млн тонн (в том числе, подтвержденные и извлекаемые 151,2 млн тонн).

В закончившемся 31 июня 2012 финансовом году СE увеличил чистую прибыль на 4,3% до 38,4 млн долларов при росте выручки почти на 10% до 165,5 млн долларов, но в тоже время компания сообщила о сокращении планов по добыче угля из-за слабого спроса, вызванного экономическим замедлением в Европе и Китае.

75% акций Coal Energy, увеличившей в 2011 финансовом году чистую прибыль почти в 7 раз до около 37 млн долларов, принадлежит кипрской Lycaste Holdings Limited, в которой по 50% владеют Виктор и Марина Вишневецкие. Остальные бумаги - free float.

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