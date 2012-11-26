«Нафтогаз» еще не подал официальную заявку о снижении в 2013 году объема закупки газа – Бойко

НАК «Нафтогаз Украины» еще не подал официальную заявку «Газпрому» о снижении объема закупки газа в 2013 году до 18 млрд кубометров.

Об этом в комментарии УНИАН заявил министр угольной промышленности Украины Юрий Бойко.

Он отметил, что на сегодняшний день Украина лишь проинформировала российскую сторону о снижении закупки.

«Мы озвучили нашим коллегам эту цифру. Как только мы оформим официально наше предложение, думаю, что мы получим и реакцию российской стороны», - сказал Ю.Бойко.

Как сообщал УНИАН, по словам заместителя предправления НАК «Нафтогаз Украины» Вадима Чупруна, Украина в 2013 году планирует импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупки из России до 20 млрд куб. м.

С 1 ноября текущего года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у трейдера - немецкой компании RWE и поставляемого в Украину через Польшу.

По информации польской компании Gaz-System, подписанный договор предусматривает "непостоянные поставки" на данном этапе на уровне около 4 млн кубометров в сутки.

Ранее замглавы "Газпрома" Александр Медведев заявлял, что «Газпром» рассчитывает, что Украина закупит в этом году 40 млрд куб. м газа. Однако в тот же день министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко сообщил журналистам, что этот показатель не превысит 27 млрд кубометров как в этом, так и в следующем году.

Напомним, российская сторона ранее заявляла, что время для переговоров по объемам закупок топлива на этот год уже упущено: годовой контрактный объем может быть изменен не позднее, чем за полгода до начала поставок. Таким образом, контрактное количество газа на 2013 год могло быть изменено в срок до 1 июля.

Контракт "Газпрома" и "Нафтогаза" содержит условие "бери или плати", которое распространяется на 80% объема закупки газа, предусмотренного по договору. Исходя из годового контрактного объема на 2012 год в 52 миллиарда кубометров, Украина должна оплатить не менее 41,6 миллиарда кубометров газа.

Действующий долгосрочный контракт "Нафтогаза" и "Газпрома" предусматривает штрафные санкции при закупке газа ниже минимального объема.

Напомним, что в 2009 году «Газпром» и госхолдинг "Нафтогаз Украины" подписали 10-летнее соглашение, по которому за недобор Украиной топлива предполагаются штрафы в размере 300 процентов от стоимости в зимний период и 150 процентов - летом.

"Газпром" также неоднократно заявлял, что контракты 2009 года обязывают Украину платить, по меньшей мере, за 33 миллиарда кубических метров газа в год.