Украина начала строить газопровод от ГТС до «LNG терминала»

Украина начала строительство газопровода длиной 65 км для соединения газотранспортной системы с будущим «LNG терминалом».

Как передает корреспондент УНИАН, торжественный старт строительству дал в понедельник, 26 ноября, премьер-министр Украины Николай Азаров.

Общая стоимость строительства газопровода составляет 1 млрд 151 млн грн.

Строительство планируется выполнять в два этапа. Первый этап – строительство газопровода длиной 42 км. Реализация этого этапа позволит получать от «LNG терминала» газ в объеме до 5 млрд кубических метров в год.

Второй этап – строительство газопровода длиной 23 км, который позволит принимать от «LNG терминала» газ в максимальном объеме до 13,35 млрд кубических метров в год.

Строительство газопровода будет осуществляться собственными силами госкомпанией «Укртрансгаз».

Как сообщал УНИАН, компании Excelerate Energy LLC (США) и Gas Natural SDG, SA (Испания) намерены принять участие в реализации в Украине национального проекта «LNG терминал».

По имеющейся у УНИАН информации, соответствующие соглашения о сотрудничестве между Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и обеими компаниями будут подписаны в понедельник, 26 ноября, в ходе церемонии начала реализации национального проекта «LNG терминал».

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал».

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по приему сжиженного природного газа (LNG-терминал).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25% + 1 акция.

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