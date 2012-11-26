«Центрэнерго» привлечет кредит в размере 364 млн грн

Энергогенерирующая компания «Центрэнерго» намерена привлечь кредит в размере 364 млн грн.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно тендерной документации, кредитные средства планируется привлечь сроком на 1 год.

Как ранее сообщал УНИАН, в октябре текущего года компания «Центрэнерго» сообщила о привлечении у «Ощадбанка» кредита на сумму 489 млн грн для реконструкции энергоблока №2 Трипольской ТЭС.

Компания «Центрэнерго» в январе-сентябре 2012 года снизила чистую прибыль на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 457,647 млн грн с 498,852 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «ГЭК «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

78,29% акций «Центрэнерго» владеет НАК «Энергетическая компания Украины», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».