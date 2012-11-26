Украина подписала с Excelerate Energy LLC и Gas Natural SDG соглашения по проекту «LNG терминал»

Украина подписала с компаниями Excelerate Energy LLC (США) и Gas Natural SDG, SA (Испания) соглашение о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG терминал».

Как передает корреспондент УНИАН, документы были подписаны 26 ноября в ходе церемонии начала реализации проекта

Документ подписали: председатель Госагентства по инвестициям Владислав Каськив, старший вице-президент Excelerate Energy LLC Эдвард Скотт и генеральный директор по внешним связям Gas Natural SDG, S.A. Джорди Гарсиа Табернеро.

Как уточнил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко, у компании Excelerate Energy LLC планируется арендовать плавучий завод по регазификации сжиженного газа, а компания Gas Natural SDG, SA (Испания) выступит инвестором реализации проекта.

«Американская компания - это собственник плавучих заводов, и мы подписали сегодня договор об аренде этих заводов, а испанская компания – это инвесторы, и сегодня было подписано акционерное соглашение», - сказал Ю.Бойко.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал».

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по приему сжиженного природного газа (LNG-терминал).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25% + 1 акция.

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