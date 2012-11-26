Газ от «LNG терминала» будет на 20% дешевле российского

Цена на газ, поступающий от «LNG терминала» в ГТС Украины, будет ниже на 20% газа, поступающего из РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил журналистам глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав Каськив.

«Цена на газ будет как минимум на 20% ниже сегодняшнего газа, поступающего на территорию Украины», - сказал В.Каськив.

Как сообщал УНИАН, Украина 26 ноября подписала с компаниями Excelerate Energy LLC (США) и Gas Natural SDG, SA (Испания) соглашение о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG терминал». Как уточнил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко, у компании Excelerate Energy LLC планируется арендовать плавучий завод по регазификации сжиженного газа, а компания Gas Natural SDG, SA (Испания) выступит инвестором реализации проекта.

Кроме того, в понедельник, 26 ноября, Украина начала строительство газопровода длиной 65 км для соединения газотранспортной системы с будущим «LNG терминалом».

Общая стоимость строительства газопровода составляет 1 млрд 151 млн грн.

Строительство планируется выполнять в два этапа. Первый этап – строительство газопровода длиной 42 км. Реализация этого этапа позволит получать от «LNG терминала» газ в объеме до 5 млрд кубических метров в год.

Второй этап – строительство газопровода длиной 23 км, который позволит принимать от «LNG терминала» газ в максимальном объеме до 13,35 млрд кубических метров в год.

Строительство газопровода будет осуществляться собственными силами госкомпанией «Укртрансгаз».

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

Согласно технико-экономическим обоснованиям, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25% + 1 акция.