Украина может получить от «Южного потока» немалую выгоду

Уже через два года Украина окажется в принципиально новых "газовых" реалиях и от того, насколько хорошо государство подготовится к ним, будут зависеть наши потери или достижения.

С того момента, когда начнет функционировать трубопровод «Южный поток» в 2015 году мощностью более 60 млрд кубометров газа, Россия сможет отказаться от услуг Украины по транзиту газа в Европу. То есть, «Газпром» будет транспортировать весь газ на экспорт за пределами нашей страны через «Северный поток» и «Южный поток». В целом, это более 110 млрд кубометров топлива - приблизительно наибольший объем транзита через Украину, который был в 2008 году.

Все расчеты «Газпрома» по поводу того, что Европа увеличит закупки газа, пока что не имеют под собой основы. В частности, не факт, что Европа, в случае увеличения объемов потребления газа, остановится именно на российских поставках, а не на поставках из других стран. Уже сейчас с целью загрузки этих трубопроводов Москва вынуждена перераспределять экспортный газ за счет сокращения объемов транзита через Украину.

В пользу такого сокращения «работает» и тот факт, что в России приостановлена на неопределенный срок реализация проекта освоения Штокмановского газового месторождения в Северном море, которое, как планировалось изначально, должно было обеспечивать «Северный поток».

Способствует сокращению транзита через Украину и потеря позиций России на европейском газовом рынке, а также кризис, который приводит к всевозможным сокращениям, в т.ч. и экономики.

Не в пользу «Газпрома» существенно повлияло и появление на европейском газовом рынке сжиженного газа, который ранее предназначался для Америки, но туда не пошел из-за того, что в США и Канаде добывается сланцевый газ и существенно покрывает потребности в импорте. Итак, с запуском "Южного потока" "Газпром", мягко говоря, ничего нового в Европе не получит.

Последствия «Южного потока» для Украины

Безусловно, Москва будет отказываться от украинских услуг (в частности, сокращать объемы до нерентабельного уровня) с определенным апломбом - как «наказание» украинцам. Пока что не придумали, за что нас наказывать, но за 2,5 года придумают. И главной задачей власти в Украине в этом контексте было бы использовать намерения Москвы в своих интересах, а не просить скидки «с протянутой рукой», как это происходит сейчас. Одним словом, газовый кнут надо повернуть в другую сторону.

Сокращение дешевого транзита через Украину в пользу обходных маршрутов, безусловно, следует воспринимать как недружественный шаг по отношению к нашему государству. Подразумевается, что таким образом РФ лишит нас заработка за транзит.

Стоит глубже проанализировать условия транзита российского газа через Украину, обстоятельства и его объемы, а также возможность наладить разумную энергетическую независимость Украины как теперь, так и после постройки «Южного потока».

Во-первых. Дополнительные объемы газа на европейском рынке обусловят повышение конкуренции, а значит - снижение его цены.

«Северный» и «Южный» потоки этому способствуют. А Украина, после введения в 2015-м году «Южного потока», сможет почти безболезненно обеспечить полноценный «реверс» ГТС и таким образом существенно уменьшить зависимость от РФ.

Во-вторых. За транзит газа украинская сторона в лице НАК «Нафтогаз Украины» получает в год примерно 1,5 млрд дол. (это, в частности, с вычетом затрат на технологический газ, необходимый для обеспечения транзита). На первый взгляд, это - значительная сумма для государственной компании. Но, учитывая проблемы, которые имеет Украина от России почти каждый год из-за этих «транзитных» заработков, это - не та сумма, ради которой должна постоянно терпеть (не заслуженно, заслуженно) такая великая держава, которой является 46-ти миллионная Украина (для примера: как-то справляется без «транзитных» прибылей намного меньше нас Венгрия и многие другие страны).

В-третьих. Как уже упоминалось, запуск «Южного потока» приближает нас к сравнительно безболезненному «реверсу» украинской ГТС (как для внешнего, так и для внутреннего обеспечения). Правда, сначала трубу нужно серьезно модернизировать (к модернизации на коммерческой основе можно привлечь и РФ, и страны ЕС), чтобы она могла обеспечить газом внутренних потребителей надолго и с любого направления. Первый шаг в этом деле недавно был сделан: подписаны документы о поставках газа через Польшу от немецкой компании RWE. Стоит заметить, что это положительное явление, но полноценный реверс можно реализовать только при условии полного прекращения транзита российского газа. Таким образом, следующим шагом должно быть обеспечение полноценного «реверса» всей ГТС. То есть, полный отказ от транзита российского газа, чем, с другой стороны, нас хочет напугать Москва в 2015-м году. И в ближайшее время, очевидно, начнет готовить основу для этого. В частности, Москва за немалые деньги пытается показать Европе, что с нами не стоит иметь дело.

Что же делать Украине теперь?

Во-первых. Московский «подарок» в виде прекращения транзита газа нам нужно принять достойно и есть еще время (2,5 года!) к нему подготовиться должным образом.

Именно в этот период, кроме официальных объяснений мировой экономической абсурдности «Южного потока» (что, безусловно, надо и дальше делать, понимая, что нас все равно никто не услышит), неофициально надо подталкивать и Европу, и РФ как можно скорее реализовать проект.

Также, в этот период надо решить с поставщиком и отдельными покупателями газа много важных технических вопросов. Например, как поставлять российский газ в Молдову, Турцию или Румынию, на каких условиях и кто может арендовать украинские газохранилища и использовать их в случае сильного похолодания и т.д. В частности, предложить россиянам вместе с ЕС построить новый транзитный газопровод через Украину, который бы полностью не был связан с внутренними поставками - не раз предлагалось им, но русские вместе с отдельными европейцами остановились на обходных маршрутах, которые минимум в 10 раз дороже. И это их право.

Причем все это надо предлагать, преследуя, прежде всего, выгоду для Украины. В частности, в случае построения нового транзитного трубопровода предоставить 100% гарантию его безопасности, ни в коем случае не соглашаясь на экстерриториальность этого газопровода, даже если бы для этого нужно было переориентировать значительную часть военных формирований. В этом плане Украина бы получила полную поддержку ЕС, который уже устал от российской непрозрачности.

Во-вторых. Сумму потерь от "газпромовского" транзита в 1,5 млрд дол. в год надо «перекрывать» за счет создания и развития новых отраслей вместо ликвидированных, невыгодных для Украины в стратегическом плане, «осколков» бывшей советской промышленности.

Почему бы, например, не создать и не развивать ИТ-индустрию, или перерабатывающую отрасль с/х продукции за счет перепрофилирования газонесберегающих отраслей? Речь идет о металлургии и химии. Безусловно, этим перепрофилированием невыгодных отраслей должны заниматься правительства Украины и парламенты. Но они этого, к сожалению, не делали в течение более 20 лет. Вместо этого занимались более тактичными вопросами, которые диктовались очередными выборами, чьими-то частными интересами и... Москвой.

Итак, нам как государству, которое претендует на роль солидного, в ситуации, исторически сложившейся в отношениях с РФ, было бы выгодно перестать быть «газотранзитным» государством и таким образом избавиться от постоянной зависимости от капризов иностранных "несерьезных" газовиков.

Хорошо, если транзитные заработки будут, но рассчитывать на них не стоит, в т.ч. и на бюджет. Пусть лучше они исполнятся на наших условиях и будут некой положительной неожиданностью, дополнительными заработками.

Зато стоило бы заняться полноценной реструктуризацией экономики на «дальний прицел». Но при этом следует иметь в виду, что речь идет о непопулярных решениях. И сроки реализации «реструктуризационных» проектов часто длиннее периода между выборами, даже президентскими. Итак, заранее можно прогнозировать, что те государственники, которые осмелятся модернизировать украинскую экономику, обречены проиграть следующие выборы, и вообще - на политическое неприятие обществом. Но время все расставит на свои места.

Богдан Соколовский, бывший уполномоченный президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности (для УНИАН)