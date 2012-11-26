«Завод по производству ядерного топлива» увеличит уставный капитал на 160 млн грн

Украинско-российское совместное предприятие «Завод по производству ядерного топлива» увеличит размер уставного капитала на 160 млн грн — до 161,5 млн грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению, данное решение было принято на внеочередном общем собрании акционеров 21 ноября т.г.

Размер уставного капитала планируется увеличить за счет закрытого размещения среди акционеров предприятия 16 тыс. штук дополнительных простых именных акций.

Также в сообщении отмечается, что целью увеличения уставного капитала является обеспечение операционной деятельности предприятия, а также осуществление проектных и других работ, необходимых для строительства завода по производству ядерного топлива для реакторных установок ВВЭР-1000.

Как сообщал УНИАН, 4 октября т.г. в Украине неподалеку от поселка Смолино (Кировоградская обл.) было начато строительство украинско-российского завода по фабрикации ядерного топлива.

В соответствии с утвержденным ТЭО, общая стоимость проекта составляет порядка 460 млн долл., в т.ч. первой очереди – 324,5 млн долл.

Справка УНИАН. В сентябре 2010 года Кабинет министров Украины утвердил победителем конкурса по выбору технологии для строительства в Украине завода по производству ядерного топлива для реакторов АЭС ВВЭР-1000 российскую компанию «ТВЭЛ».

В октябре того же года «ТВЭЛ» и украинский госконцерн «Ядерное топливо» подписали соглашение о создании на территории Украины совместного предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000 с долей Украины 50%+1 акция.

В соглашении "ТВЭЛ" подтверждал намерение передать Украине технологии всех переделов изготовления ядерного топлива не позднее 2020 года, обеспечивать технологическое сопровождение деятельности завода с учетом внедрения новейших технологий, а также обучать персонал и квалифицировать завод.

В декабре 2011 года государственный концерн «Ядерное топливо» и ОАО «ТВЭЛ» зарегистрировали совместное предприятие ЗАО «Завод по производству ядерного топлива». Доли в акционерном капитале ЗАО распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежат ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция – ОАО «ТВЭЛ». Таким образом, украинской стороне передано 75 001, а российской – 74 999 акций.

Согласно утвержденной Кабинетом министров в сентябре 2009 года государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планировалось завершить в 2013 году.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд грн, из которых 1,092 млрд грн планируется привлечь в качестве инвестиций.