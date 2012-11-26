«Энергоатом» привлечет 500 млн грн кредита

НАЭК «Энергоатом», являющийся оператором всех действующих атомных станций Украины, намерен привлечь у «Альфа-Банка» и «Государственного экспортно-импортного банка Украины» кредит на общую сумму 500 млн грн.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредитные средства будут привлечены сроком на 1 год.

Дата акцепта — 21 ноября 2012 года.

Кредитный договор стороны планируют подписать до 21 декабря текущего года.

Как сообщал УНИАН, НАЭК «Энергоатом» намерено привлечь у «Альфа-Банка» кредит на сумму 300 млн грн.

Кредитный договор стороны планируют подписать до 28 ноября текущего года.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

В 2011 году «Энергоатом» увеличил чистую прибыль в 2,9 раза - до 2,38 млрд грн.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

ПАО «Альфа-Банк» (Киев) зарегистрировано в январе 2001 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

«Альфа-Банк» (Украина) входит в состав консорциума «Альфа-Групп».

В январе-сентябре 2012 года «Альфа-Банк» увеличил чистую прибыль в 2,5 раза - до 30,9 млн грн.

ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.