Цена нефти растет на фоне положительного решения Еврогруппы по Греции

На мировых торгах во вторник, 27 ноября, цены на нефть растут на фоне разрешения "греческого" вопроса.

Так, цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже повысилась на 0,14 доллара, или на 0,13%, - до 111,06 доллара за баррель.

Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,28 доллара, или на 0,32%, - до 88,02 доллара за баррель.

По итогам заседания Еврогруппы, завершившегося во вторник утром, европолитики согласовали выделение очередного транша финпомощи Греции в размере 43,7 миллиарда евро. При этом 10,6 миллиарда евро для финансирования бюджета и 23,8 миллиарда евро в виде облигаций ЕФФС для рекапитализации банков будут предоставлены в декабре. Выделение оставшихся средств пройдет в три транша в течение первого квартала 2013 года в зависимости от выполнения экономической программы.

Кроме того, кредиторы Греции - страны еврозоны и Международный валютный фонд (МВФ) - договорились о сокращении госдолга Греции до 124% ВВП к 2020 году. Однако как именно это будет достигнуто, пока не ясно, передает Bloomberg.