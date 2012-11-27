Беларусь получит от ЕБРР 50 млн долл. на устойчивое развитие энергетики

Минск. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приступил к реализации программы содействия финансированию устойчивого развития энергетики в Беларуси с общим бюджетом 50 млн долл.

Об этом УНИАН сообщили в ЕБРР.

«Средства предназначены для малых и средних предприятий частного сектора. В дополнение к финансированию ЕБРР также предоставляет технический опыт. Программа поможет республике сократить потребление энергии и обеспечит экологические преимущества путем сокращения выбросов углерода и загрязнений», - объяснили в банке.

Первый кредит в рамках программы ЕБРР - в объеме 4 млн долл. на 5 лет - предоставлен Минскому транзитному банку (МТБанк).

«Кредит позволит этому банку предложить своим промышленным клиентам и компаниям – представителям малого бизнеса долгосрочное финансирование для содействия целевым инвестициям в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии», - подчеркнули в ЕБРР.

Справка УНИАН. Беларусь является членом Европейского банка реконструкции и развития с 1992 года. В республике уже осуществляются две программы банка: программа деловых консультационных услуг (BAS) и программа развития предприятий (EGP).