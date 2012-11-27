Буровая установка «Незалежність» готова к транспортировке в Украину из турецкого порта

Самоподъемная плавучая буровая установка (СПБУ) «Незалежність» полностью готова к транспортировке в Украину из турецкого порта Гиресун.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Черноморнефтегаз».

Согласно сообщению, на буровой установке успешно завершены все операции по монтажу оборудования, проведены все необходимые испытания и пусконаладочные работы.

«Осталось дождаться благоприятных погодных условий, поскольку в это время года Черное море часто штормит, и «Незалежність» будет отбуксирована в Украину», - сказано в сообщении.

Как сообщал ранее УНИАН, крупный украинский добытчик газа - ГАО «Черноморнефтегаз» планирует запустить буровую установку «Незалежність» на одесском месторождении природного газа к концу года.

Самоподъемная плавучая буровая установка «Незалежність» была спроектирована и построена на сингапурской судоверфи Keppel FELS в 2012 году.

Оснащена самым современным оборудованием, и, вместе с СПБУ «Петр Годованец», станет самой высокотехнологичной и мощной СПБУ в Черноморском регионе.

Имеет наилучшие характеристики в своем классе как по глубине постановки (до 120 м.), так и по глубине бурения (9 144 м.). Способна бурить 12 скважин с одной постановки.

По погодным условиям СПБУ способна работать при шторме с высотой волн до 15 метров и скоростью ветра до 130 километров в час.

Одесское и Безымянное газовые месторождения были открыты в 1988 году. В 2006 году на Одесском месторождении начались работы по его освоению и был установлен блок-кондуктор БК-1. Однако из-за отсутствия средств работы были приостановлены. С этого момента до 2011 года на месторождениях проводились только геологоразведочные работы по уточнению запасов. Открытие нового продуктивного горизонта на Одесском месторождении позволило увеличить суммарные запасы обоих месторождений до 22 млрд кубометров природного газа.