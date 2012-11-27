Госпредприятие «Энергорынок» намерено привлечь 800 млн грн кредита

Государственное предприятие «Энергорынок», оператор оптового рынка электроэнергии Украины, намерено привлечь кредит в размере 800 млн грн.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредитные средства планируется привлечь сроком на 1 год.

Конечный срок подачи конкурсных предложений — 27 декабря 2012 года.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября текущего года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О принципах функционирования рынка электрической энергии Украины».

Законопроект содержит предложения относительно создания действенного и конкурентного рынка путем урегулирования вопросов функционирования рынка электрической энергии Украины на принципах: свободного выбора энергопоставщика потребителем; равенства прав на продажу и покупку электрической энергии; равной возможности доступа к магистральным и межгосударственным и/или местным (локальным) электрическим сетям; равных возможностей доступа к рынку электрической энергии; функционирования конкурентных рынков электрической энергии: рынка двусторонних договоров, рынка «на сутки вперед», балансирующего рынка, рынка вспомогательных услуг, розничного рынка электрической энергии; обеспечения бесперебойности электроснабжения потребителям путем урегулирования деятельности гарантированных поставщиков электроэнергии; гарантирования полноты и своевременности финансирования расчетов за электроэнергию с гарантированными энергопоставщиками; урегулирования принципов расчетов между участниками рынка электрической энергии, внедрения счетов со специальным режимом использования и механизма деления средств по принципу алгоритма.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Энергорынок» выполняет роль оптового поставщика электрической энергии, распорядителя системы расчетов Оптового рынка электрической энергии Украины.