Фирташ не планирует закупки газа по реверсной схеме из Европы

Глава Совета директоров группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ не планирует закупать газ для своих компаний в 2013 году по реверсной схеме из Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в комментарии журналистам.

«Мы с реверсом не работаем, мы со среднеазиатским (газом работаем – УНИАН)», - сказал Д. Фирташ.

При этом он не назвал объем импортного газа, который планируется закупить в следующем году.

«Я думаю, что в конце года мы скажем. Пока рано что-то говорить», - сказал Д. Фирташ.

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября текущего года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у трейдера - немецкой компании RWE и поставляемого в Украину через Польшу.

По словам заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадима Чупруна, Украина в 2013 году планирует импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа.

Справка УНИАН. Group DF является частной международной холдинговой компанией украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, активы которой сосредоточены в энергетике, химической промышленности, энергетической инфраструктуре и недвижимости.

Group DF планирует инвестировать в 2013 году в собственные предприятия азотной химии - «Ривнеазот», «Стирол», Черкасский и Северодонецкий «Азот» - от 1 до 1,3 млрд грн. Инвестиции будут направлены в том числе и на сокращение объемов потребления газа.