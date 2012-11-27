Беларусь может возобновить закупки нефти вне России, если не сможет договориться с Москвой о дополнительных ежегодных поставках 4-5 миллионов тонн, сказал президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Reuters.

Беларусь, которая в этом году рассчитывает получить из России 21,5 миллиона тонн нефти, просит у Москвы увеличить поставки на следующий год до 23 миллионов тонн, тогда как РФ грозит сократить поставки до 18 миллионов.

"Мы ведем переговоры, чтобы под эти объемы мы получили недостающие 4-5 миллионов тонн. Я думаю, мы договоримся... Если нет, то не погибнем. Нефти в мире хватает. Несколько лет назад РФ вообще отказалась поставлять в Белоруссию нефть. Мы не пропали. Мы привезли эту нефть из Азербайджана и Венесуэлы", - сказал А. Лукашенко.

Спор России и Беларуси о ценах привел к временному сокращению поставок нефти российской марки Urals в республику в 2010-2011 годах, при этом Минск покрывал значительную долю потребностей в сырье за счет импорта легких сортов нефти из Венесуэлы и Азербайджана через морские порты Украины и стран Балтии.

Однако уже в марте 2011 года поставки Azeri Light были приостановлены, а с начала 2012 года в Белоруссию вернулась российская нефть по льготной цене. С июня Белоруссия полностью прекратила закупки нефти у Венесуэлы.

"Но российское направление экономически выгоднее. Мы его не хотели бы терять, и уверен, не потеряем", - сказал белорусский президент.

Он отметил, что в обмен на увеличение поставок Россия требует гарантий поставок на собственный рынок 2-3 миллионов тонн нефтепродуктов с белорусских НПЗ.

"Россияне настоятельно просят, чтобы мы поставили им порядка 2-3 миллионов тонн бензина. На рыночных условиях мы готовы поставить", - сказал А. Лукашенко.