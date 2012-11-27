Украина сократила производство бензина на 41%, дизтоплива - на 46%

Украина в январе-октябре текущего года сократила производство бензина по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 41% - до 1,391 млн тонн, а дизельного топлива - на 45,7% - до 1,179 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, производство бензина в октябре 2012 года снизилось по сравнению с октябрем 2011 г. на 51,4% - до 97,4 тыс. тонн, а дизельного топлива — на 46,9%, до 87 тыс. тонн.

Производство мазута в стране за 10 месяцев текущего года снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 63,3% - до 623,5 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) в январе-октябре 2012 года сократили объем первичной переработки нефти до 3,7 млн тонн, что на 49,5% меньше показателя аналогичного периода 2011 года.

Справка УНИАН. В Украине находится шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

В 2011 году поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ сократились на 16,1%, по сравнению с 2010 годом, до 9,255 млн тонн. В прошлом году НПЗ переработали 9,049 млн тонн нефтяного сырья, что на 18,4% меньше, чем за 2010 год.

В украинском правительстве в настоящее время ведется дискуссия о необходимости введения таможенных пошлин на ввоз импортных нефтепродуктов для стимулирования отечественной нефтепереработки.