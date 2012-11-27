Потребление газа в Украине уменьшилось на 10%

Украина за 10 месяцев текущего года сократила потребление газа по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 9,7% - до 41,162 млрд куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, потребление газа в Украине за октябрь составило 3,724 млрд куб. м, что на 22,7% ниже показателей аналогичного периода прошлого года.

Как ранее сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко в конце октября текущего года заявил, что потребление газа в Украине с начала года снизилось на 15%, что позволило сэкономить 1,8 млрд долл.

По мнению экспертов из Международного энергетического агентства (МЭА), Украина могла бы экономить на газе 6 млрд евро.

НАК «Нафтогаз Украины» в январе-сентябре текущего года увеличила реализацию газа в денежном выражении на 2,27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 59,012 млрд грн с 57,7 млрд грн.